Brindisi | oggi si vota per il nuovo presidente

Oggi a Brindisi si svolgono le elezioni per il nuovo presidente della Provincia. Le urne sono aperte all’interno del palazzo della Provincia, situato in via Annibale de Leo. Sindaci e consiglieri comunali sono chiamati a esprimere il loro voto in questa giornata. La consultazione si svolge nella sede istituzionale dell’ente, con la partecipazione di rappresentanti provenienti dai diversi comuni della provincia.

Le urne sono aperte oggi, domenica 15 marzo 2026, all’interno del palazzo della Provincia di Brindisi in via Annibale de Leo, dove i sindaci e i consiglieri comunali voteranno per scegliere il nuovo presidente dell’ente. La sfida si concentra su due candidati principali: Giuseppe Marchionna, sindaco di Brindisi, sostenuto da due liste di centrodestra, e Angelo Pomes, sindaco di Ostuni, appoggiato da una lista di centrosinistra. Il verdetto finale sarà noto in serata, dopo che le schede saranno state scrutate tra le otto del mattino e le ventidue del pomeriggio. Si tratta di un momento cruciale per la governance territoriale, dove il corpo elettorale è composto esclusivamente dai massimi rappresentanti delle amministrazioni locali della provincia. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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