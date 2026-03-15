Brianza e guerra | Dubai resta hub sicuro nonostante i costi

Nonostante il conflitto tra Stati Uniti, Israele e Iran, i rapporti commerciali tra la Brianza e gli Emirati Arabi Uniti continuano senza interruzioni. Dubai rimane un hub sicuro per le aziende della regione, anche in un contesto di tensioni internazionali. Le attività commerciali tra le due aree proseguono normalmente, senza che i costi o i rischi percepiti abbiano frenato gli scambi.

La guerra tra Stati Uniti, Israele e Iran non blocca i rapporti commerciali della Brianza con gli Emirati Arabi Uniti. Simone Facchinetti conferma che Dubai resta un hub sicuro nonostante i ritardi logistici e l’aumento dei costi energetici. Nel territorio di Varedo, in provincia di Monza e della Brianza, le aziende mantengono la rotta verso il Medio Oriente. I contraccolpi attuali si limitano a rallentamenti nel movimento delle merci causati dai problemi nello stretto di Hormuz. La vita negli Emirati procede normalmente, come riferiscono gli italiani presenti sul posto e gli imprenditori locali. Il conflitto globale genera incertezze, ma non paralisi operativa per il tessuto industriale lombardo. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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