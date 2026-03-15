Il governatore della Liguria e il direttore del Secolo XIX sono coinvolti in una disputa pubblica che riguarda presunti dossier. Brambilla ha reso pubbliche alcune chat con Bucci, che ha risposto annunciando una contro querela. La faida tra le due figure si sta intensificando, con scambi di accuse e dichiarazioni che alimentano il confronto.

Continua la faida tra il governatore della Liguria Marco Bucci e il direttore del Secolo XIX Michele Brambilla. Quest’ultimo ha accusato il primo di avere pubblicato una loro chat privata, Bucci ha ricordato che ad autorizzarlo era stato pubblicamente il giornalista. Fatto sta che alla fine, in questa guerra fatta di accuse di schedature di giornalisti ritenuti dal politico autori di articoli orientati, è stato il direttore a pubblicare online quasi integralmente la sua chat con Bucci. Un dialogo da cui emergono i messaggi critici del governatore per alcuni articoli, ma anche le risposte cortesi e di grande disponibilità del direttore. Per esempio è lo stesso Brambilla che, di fronte alla contestazione di parzialità da parte del sindaco di Sestri Levante (lamentela inoltrata da Bucci), ammette: «Ho parlato con Daniele Grillo . 🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - Brambilla pubblica le chat con Bucci. E lui annuncia una contro querela

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