Box Office USA | Pixar non si ferma con Jumpers Colleen Hoover batte le stime ma non il primato

Il weekend dal 13 al 15 marzo nel Box Office USA ha registrato un incasso totale di 86 milioni di dollari. Il film della Pixar con Jumpers è rimasto tra i titoli più visti, mentre il nuovo film di Colleen Hoover ha superato le aspettative di incasso, ma non ha raggiunto il record precedente. I dati mostrano una crescita rispetto alle settimane precedenti e una forte presenza di diverse produzioni sul mercato cinematografico.

Il Box Office USA del weekend 13-15 marzo si è chiuso con un segnale estremamente positivo: un incasso complessivo di 86.,2 milioni di dollari, segnando un clamoroso +65% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno (Dati Deadline). Nonostante una leggera flessione rispetto alle previsioni più ottimistiche del venerdì, il mercato ha dimostrato una vitalità sorprendente, trainato dai grandi brand e dai nuovi fenomeni letterari. In vetta alla classifica si è confermato ancora Jumpers – Un Salto tra gli Animali (DisneyPixar). Al suo secondo weekend, il film d’animazione ha incassato altri 28.5 milioni di dollari, portando il totale globale a ben 164. 🔗 Leggi su Universalmovies.it © Universalmovies.it - Box Office USA: Pixar non si ferma con Jumpers, Colleen Hoover batte le stime ma non il primato Articoli correlati Box Office USA: Pixar domina con Jumpers, debutto da record per un originale. Disastro per La Sposa!Secondo i dati riportati da The Hollywood Reporter, Jumpers – Un Salto tra gli Animali (Hoppers in originale) è proiettato verso un debutto da 40... Box Office USA: Jumpers – Un salto tra gli animali della Pixar segna un debutto promettente. Partenza in sordina per La Sposa!Il fine settimana al cinema negli USA si apre con segnali incoraggianti per la Pixar. Contenuti utili per approfondire Box Office Temi più discussi: Box office Usa, gli animali di Hoppers saltano in testa agli incassi; Pixar torna a volare: Jumpers sorprende al box office mondiale; La Pixar domina al Box Office, che flop il debutto per La Sposa!; Box Office, ‘Un bel giorno’ batte ‘Jumpers’ al debutto. Box Office USA: Jumpers riporta la Pixar in vetta, debutto shock per La Sposa!Pixar trionfa con Jumpers - Un salto tra gli animali: 46 milioni negli USA e 88 globali. Crolla La Sposa! di Maggie Gyllenhaal. La top 5 del weekend. universalmovies.it La Pixar domina al Box Office, che flop il debutto per La Sposa!Box office Italia 7-8 marzo: la Pixar travolge tutti col fenomeno Jumpers, mentre De Luigi e Raffaele incassano con Un Bel giorno; flop per La Sposa! libero.it OSCAR 2026 LE PREVISIONI SECONDO BOX OFFICE BENFUL. Eccoci qui come ogni anno alla vigilia della Notte degli #Oscar con le previsioni secondo BoxOfficeBenful su chi ritirerà l'ambita statuetta. Sono previsioni e non rappresentano il mio giudizio. Q facebook Jumpers - Un salto tra gli animali torna in testa al box office italiano #BoxOffice mymovies.it/cinemanews/202… x.com