Bottenicco | mercato esperienziale nella storica Villa de

A Bottenicco, nella Villa e Parco de Claricini Dornpacher, si è svolto un mercato esperienziale. L'evento ha coinvolto espositori e visitatori, offrendo opportunità di conoscere prodotti e tradizioni del territorio. La residenza storica ha fatto da cornice a questa iniziativa, che ha attirato un pubblico interessato a scoprire le eccellenze locali.

La residenza storica di Villa e Parco de Claricini Dornpacher a Bottenicco ha ospitato un evento che ha trasformato il sito in un mercato esperienziale dedicato alle eccellenze locali. Per due giorni, artigiani, produttori e commercianti hanno animato lo spazio con proposte legate alla casa, alla moda e al florovivaismo. L’iniziativa Fiori in Villa – Il Mercato delle Meraviglie, promossa dal Distretto del Commercio Friuli Orientale, ha incluso degustazioni di vini e specialità territoriali oltre a laboratori e attività per famiglie. L’assessore regionale alle attività produttive Sergio Bini ha visitato l’evento sottolineando come tale iniziativa valorizzi il commercio di prossimità. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Bottenicco: mercato esperienziale nella storica Villa de Articoli correlati Villa Pigna senza l’edicola storica: Pietro Federici si ritira dopo 36 anni e lascia un vuoto nella comunità.Un’Edicola Chiude, Un Paese Cambia: Villa Pigna Saluta Pietro Federici Dopo 36 Anni Villa Pigna dice addio a un pezzo della sua storia: dopo... Collaborazione storica per salvare la Villa Romana di LeucopetraSabato 21 febbraio 2026, sotto un cielo coperto e una pioggia insistente, è stato firmato a Lazzaro un importante Protocollo d'Intesa che unisce le...