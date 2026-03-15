Boom di campi magnetici | le antenne smartphone in Lombardia sono ormai il triplo di quelle di tv e radio Che impatto hanno sulla nostra salute?

In Lombardia, le antenne degli smartphone sono ormai il triplo rispetto a quelle di TV e radio, una crescita che si riscontra in molte zone. Ogni volta che viene installata una nuova antenna, scattano immediatamente preoccupazioni sulla possibile influenza sulla salute. La diffusione di queste infrastrutture è diventata più intensa negli ultimi anni, in risposta all’evoluzione delle tecnologie di telecomunicazione.

Milano, 15 marzo 2026 – L’allarme scatta ogni volta che spunta una nuova antenna. Una situazione particolarmente frequente negli ultimi anni, perché le telecomunicazioni necessitano di un’infrastruttura capillare, che cambia con l’evolversi delle tecnologie. Ma quante sono le antenne in Lombardia? E, soprattutto, quali sono gli effetti sulla salute? A fronte delle preoccupazioni di cittadini e anche dei Comuni, Arpa Lombardia ha pubblicato una serie di approfondimenti su questo tema, con una mappatura provinciale. Nel documento sono inserite 94 aree che in futuro potranno ospitare installazioni di telefonia mobile Guardando alle diverse tipologie di impianti, si nota come le stazioni radio base per la telefonia mobile siano la maggioranza: 12. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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