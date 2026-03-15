Bonus spesa Pasqua 2026 voucher alle famiglie per comprare gli alimenti nella città del Napoletano

A Bacoli è stato istituito un voucher speciale per la spesa di Pasqua 2026. Il bonus è destinato alle famiglie in difficoltà che intendono acquistare alimenti per le festività. La misura mira a supportare chi ha bisogno di aiuto durante le festività pasquali. La distribuzione di questi voucher sarà rivolta alle famiglie che si trovano in condizioni di disagio economico.