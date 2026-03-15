Dopo un grave infortunio subito a luglio durante le Universiadi di Essen, Lorenzo Bonicelli ha partecipato alla sua prima uscita pubblica. Durante la gara di ginnastica a Biella, ha sorpreso i compagni di squadra con un messaggio di ringraziamento, lasciando chiaramente che non si considera un supereroe, anche se apprezza il supporto ricevuto.

Dopo il grave infortunio subito a luglio alle Universiadi di Essen, Lorenzo Bonicelli ha fatto una sorpresa ai suoi compagni di squadra durante la Serie A di ginnastica a Biella: "Non sono un supereroe, altrimenti sarebbe stato più facile, ma ringrazio tutti per il sostegno". 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Bonicelli, prima uscita pubblica dopo il grave infortunio: "Grazie a tutti, ma non sono un supereroe"

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