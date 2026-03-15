Bonicelli che sorpresa a Biella | Grazie a tutti ma non sono un supereroe

Da gazzetta.it 15 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante la Serie A di ginnastica a Biella, Lorenzo Bonicelli ha fatto una sorpresa ai suoi compagni di squadra, ringraziando per il sostegno ricevuto. Dopo un grave incidente avvenuto a luglio alle Universiadi di Essen, l’atleta ha partecipato all’evento senza fare dichiarazioni su eventuali recuperi o condizioni attuali. Bonicelli ha precisato di non essere un supereroe, ma ha espresso gratitudine per l’appoggio ricevuto.

Dopo il grave incidente subito a luglio alle Universiadi di Essen, Lorenzo Bonicelli ha fatto una sorpresa ai suoi compagni di squadra durante la Serie A di ginnastica a Biella: "Non sono un supereroe, altrimenti sarebbe stato più facile, ma ringrazio tutti per il sostegno". 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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© Gazzetta.it - Bonicelli, che sorpresa a Biella: "Grazie a tutti, ma non sono un supereroe"

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