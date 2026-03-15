Bonaccorti il ricordo di Mara Venier | Ci eravamo allontanate poi abbiamo recuperato il tempo perso

Da webmagazine24.it 15 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante la puntata di Domenica In, Mara Venier ha ricordato Enrica Bonaccorti, scomparsa giovedì scorso a 76 anni dopo aver combattuto contro un tumore al pancreas. Venier ha spiegato che tra loro c’era stato un allontanamento, ma successivamente avevano ritrovato un rapporto e recuperato il tempo perso. La conduttrice ha dedicato alcune parole all’amica in trasmissione.

(Adnkronos) – Mara Venier ricorda Enrica Bonaccorti. Oggi, domenica 15 marzo, la conduttrice ha dedicato parte della puntata di Domenica In a Enrica Bonaccorti, scomparsa giovedì scorso all'età di 76 anni dopo una battaglia contro il tumore al pancreas.  Mara Venier ha parlato del loro rapporto di profonda amicizia: "Da ragazze eravamo molto amiche, poi. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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