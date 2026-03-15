Bomba carta nel Casertano l’ex sindaco Natale | Non torneranno tempi bui

Nella zona del Casertano è stata fatta esplodere una bomba carta, un episodio che ha attirato l’attenzione. L’ex sindaco ha commentato l’accaduto affermando che non si tornerà ai tempi in cui la camorra aveva il sopravvento, uccideva e danneggiava l’ambiente e l’economia locale. Ha anche aggiunto che chi ha compiuto l’atto ha sbagliato i calcoli e che non verrà tollerato.

I musicisti del Conservatorio ‘Nicola Sala’ in scena con Riccardo Muti. Ieri in Campania: Benevento, detenuto accoltellato con arma ricavata da una. Sequestrata in casa dall’ex compagno, si libera grazie ad un messaggio. VIDEO Comunali, Domenico Errico lancia la sua candidatura: “Calvi ha bisogno. VIDEO Benevento – Catania è già iniziata: in campo i commercialisti.. VIDEO Tante idee e voglia di crescere ancora: la storia dell’avvocato. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Bomba carta nel Casertano, l’ex sindaco Natale: “Non torneranno tempi bui” Articoli correlati Bomba a mano della Seconda Guerra Mondiale trovata in un campo nel Casertano: arrivano i carabinieriLa granata è stata rinvenuta in un terreno a Villa di Briano, nella provincia di Caserta: l'ordigno è stato messo in sicurezza, in attesa della... Leggi anche: "Tempi bui per la democrazia, Udine non si gira dall'altra parte" Una selezione di notizie su Bomba carta Temi più discussi: Casapesenna, un'altra bomba carta: stavolta contro cornetteria. Cresce allarme per scia di esplosioni; Bombe carta e paura tra i cittadini, la criminologa: Attenzione a non confondere criminalità diffusa e camorra; Casapesenna, esplosa una bomba: danni ad una cornetteria inaugurata ieri; Forte boato a Napoli est, esplosa bomba carta in via Stadera: arrivano i pompieri. LE FOTO. Bomba carta davanti alla cornetteria inaugurata poche ore prima: sale la tensione a CASAPESENNAUn nuovo raid, questa notte, ai danni della cornetteria Incornettami con sede in via Roma inaugurata ieri sera ... casertace.net Bombe carta fatte esplodere in alcuni Comuni del CasertanoDue bombe carta fatte esplodere a distanza di due giorni tra Casapesenna e San Cipriano d'Aversa, territori del Casertano che fino a qualche anno fa erano le roccaforti della camorra casalese, fanno a ... rainews.it Bomba carta davanti a cornetteria appena aperta, l'ombra dei clan. A Casapesenna responsabile ripreso da telecamere. Quarto episodio da inizio marzo #ANSA x.com Nuova bomba carta nella notte a #Casapesenna: danneggiato un locale inaugurato poche ore prima. Sul posto i carabinieri della Compagnia di Casal di Principe, che indagano senza escludere alcuna pista. È il terzo episodio tra Casapesenna e San Ciprian facebook