Bologna-Sassuolo | derby freddo occhio a Roma
Il derby tra Bologna e Sassuolo si giocherà oggi a Reggio Emilia, al Mapei Stadium, senza pubblico. Le due squadre si affrontano in una partita che si svolge in un clima di freddezza, mentre l’attenzione dei protagonisti è rivolta alla prossima sfida di Europa League contro la Roma. La partita rappresenta un momento importante per entrambe le squadre in questa fase della stagione.
Il derby emiliano tra Bologna e Sassuolo si disputerà oggi a Reggio Emilia, con il Mapei Stadium che accoglierà le due squadre in un incontro dove l’attenzione è già spostata verso la sfida di Europa League contro la Roma. Il Bologna, guidato da Vincenzo Italiano, affronta una partita considerata secondaria rispetto al match di ritorno dell’Olimpico previsto per giovedì, creando una situazione psicologica complessa per la squadra rossoblù. Mentre il Sassuolo cerca punti preziosi per allontanarsi dall’Atalanta, il Bologna deve gestire la priorità europea senza trascurare l’impegno domestico. La classifica vede i rossoblù ottavi con 39 punti, strettamente inseguiti dai neroverdi, rendendo ogni risultato decisivo per la posizione finale. 🔗 Leggi su Ameve.eu
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