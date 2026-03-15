Boga ha condiviso sui social la sua soddisfazione per la vittoria della Juventus a Udine e ha invitato i compagni a mantenere alta la concentrazione. Dopo il match, il calciatore ha postato un messaggio di incoraggiamento, sottolineando l'importanza di continuare a spingere forte nelle prossime sfide. La squadra si prepara ora alla prossima partita con l’obiettivo di proseguire il cammino.

Boga Juve, tutti convinti del riscatto dal Nizza: è pronto questo contratto. Già programmato l’incontro Alisson Juve, si complica la trattativa per il portiere? Il Liverpool ha preso una decisione importante. Tutti i dettagli Calciomercato Juve: come possono cambiare i piani per l’estate con e senza il quarto posto. I due scenari Vicario Juventus, si raffredda questa pista per la porta: il club bianconero ha ben altri piani per l’estate! Ultime Juventus Next Gen, Brambilla dopo il pareggio contro il Forlì: «L’aspetto positivo è la reazione dei ragazzi. Il nostro obiettivo è molto chiaro» Pagelle Forlì Juventus Next Gen: Puczka una sentenza, Anghelè provvidenziale. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Boga trascina la Juve a Udine: «Continuiamo». Poi il messaggio ai compagni – FOTO

Articoli correlati

Boga inizia la sua avventura con la Juve: «Orgoglioso di far parte di questo club leggendario». Poi il messaggio ai tifosi – FOTOPoku Juve: possibile duello di mercato con quella big di Serie A, ma i bianconeri si sono già mossi! Ultimissime Calciomercato Juve, dirigenza al...

Locatelli dopo la vittoria contro il Benfica: «Successo importante, continuiamo così». Poi il messaggio ai tifosi – FOTOPoku Juve: possibile duello di mercato con quella big di Serie A, ma i bianconeri si sono già mossi! Ultimissime Calciomercato Juve, dirigenza al...

JUVENTUS-UDINESE 3-1 | TIFOSI VOGLIOSI DI SPALLETTI #shorts

Altri aggiornamenti su Boga trascina

Temi più discussi: Yildiz inventa, Boga segna (ancora) e la difesa regge: la Juve trova tre punti d'oro. E per la Champions...; Le parole di Spalletti, Bremer, Yildiz e Boga dopo la vittoria con l'Udinese Serie A Enilive; Udinese 0-1 Juventus: Spalletti a un passo da una vittoria storica; Pagelle Juventus: i voti della squadra bianconera dopo la vittoria contro l'Udinese.

Boga trascina la Juve in zona Champions: 0-1, espugnata UdineI bianconeri vincono e ritrovano il quarto posto in attesa di Como e Roma. Annullato il raddoppio di Conceicao ... rainews.it

Una notte da quarto postoUna notte da quarto posto: Boga trascina la Juve a Udine La Juventus conquista tre punti fondamentali nella corsa alla prossima Champions League, battendo ... tuttojuve.com

Jérémie Boga non si ferma più: per la prima volta in carriera segna in tre gare consecutive e trascina la Juve. #Boga #Juve #SerieA #Spalletti #Juventusnews24 facebook

Una vittoria pesantissima nel turno in cui la #Juventus non poteva sbagliare. #Spalletti indovina la formazione, #Boga ricorda ai bianconeri cosa significa giocare con un attaccante. #Yildiz illumina e trascina, #Conceicao cresce. Ridicolo annullare un gol così. x.com