Boga Juve il boom con l’Udinese e il futuro | cosa filtra sull’opzione di riscatto

Boga ha avuto una stagione positiva con l’Udinese, attirando l’attenzione della Juventus. La società bianconera sta valutando l’ipotesi di esercitare il riscatto, che potrebbe avvenire a breve. La trattativa tra le due parti si concentra sui dettagli economici e sulle condizioni dell’accordo. Al momento non ci sono annunci ufficiali, ma l’interesse tra le parti rimane forte.

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