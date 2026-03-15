Boga in conferenza | Spalletti importante per me mi ha dato fiducia Dopo quello che è successo a Nizza…

Da juventusnews24.com 15 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante una conferenza stampa, Boga ha parlato di come Spalletti sia stato importante per lui, sottolineando di aver ricevuto fiducia da parte del tecnico. Ha anche fatto riferimento a quanto accaduto a Nizza, senza entrare in dettagli specifici. La conversazione si è concentrata su il rapporto tra il giocatore e l’allenatore, lasciando da parte altri aspetti.

Boga in conferenza: «Spalletti importante per me, mi ha dato fiducia. Dopo quello che è successo a Nizza.». Le parole dell’attaccante bianconero. Jeremie Boga, attaccante della Juventus, ha parlato in conferenza stampa dopo essere stato match winner del match con l’Udinese. Ultimissime Juve LIVE: le principali notizie di giornata VITTORIA –  « Una vittoria importante, sapevamo che era una gara pesante per la classifica e abbiamo dimostrato di poter giocare bene. Anche nella ripresa abbiamo dimostrato di poterci difendere bene e ottenere la vittoria ». IMPATTO – « Sono venuto qui per dare il meglio, in questo momento tutto va bene per me e la squadra, sono contento. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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