Durante una conferenza stampa, Boga ha parlato di come Spalletti sia stato importante per lui, sottolineando di aver ricevuto fiducia da parte del tecnico. Ha anche fatto riferimento a quanto accaduto a Nizza, senza entrare in dettagli specifici. La conversazione si è concentrata su il rapporto tra il giocatore e l’allenatore, lasciando da parte altri aspetti.

Boga in conferenza: «Spalletti importante per me, mi ha dato fiducia. Dopo quello che è successo a Nizza.». Le parole dell’attaccante bianconero. Jeremie Boga, attaccante della Juventus, ha parlato in conferenza stampa dopo essere stato match winner del match con l’Udinese. Ultimissime Juve LIVE: le principali notizie di giornata VITTORIA – « Una vittoria importante, sapevamo che era una gara pesante per la classifica e abbiamo dimostrato di poter giocare bene. Anche nella ripresa abbiamo dimostrato di poterci difendere bene e ottenere la vittoria ». IMPATTO – « Sono venuto qui per dare il meglio, in questo momento tutto va bene per me e la squadra, sono contento. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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