Boga fa felice la Juve Udinese ko Spalletti si sblocca in trasferta ed è 4° per una notte | Voti | Yildiz è una sinfonia 7

Boga ha segnato e portato la vittoria alla Juventus, mentre l'Udinese è stata sconfitta. Spalletti ha ottenuto il suo primo risultato positivo in trasferta, portandosi temporaneamente al quarto posto in classifica. Yildiz è stato valutato con un 7, definito una vera e propria sinfonia. La Juventus mantiene la pressione su Como e Roma in attesa del prossimo incontro tra le due squadre.

Controllando la sfida ben più di quel che non dica il risultato — in bilico fino alla fine, ma senza correre grandi rischi — la Juve torna da Udine con quel che voleva: una vittoria e il quarto posto che potrebbe pure restare suo se, nel pomeriggio di domenica, Como e Roma pareggiassero. Nel peggiore dei casi, i bianconeri si ritroverebbero a meno uno dalla zona Champions: dalla notte più cupa al giorno più raggiante, per come s’era messa la classifica. Luciano Spalletti la vince a modo suo, con possesso e palleggio (56 per cento di possesso al gong), e una pericolosità (3,08 di expected goals) che non diventa realtà solo per questioni di mira (8 tiri nello specchio su 22). 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it © Xml2.corriere.it - Boga fa felice la Juve, Udinese k.o. Spalletti si sblocca in trasferta ed è 4° per una notte | Voti: Yildiz è una sinfonia (7) Articoli correlati Boga fa felice la Juve, Udinese k.o. Spalletti torna a vincere anche in trasferta ed è quarto per una notteI bianconeri mettono pressione su Como e Roma in attesa della sfida fra le due rivali per la qualificazione in Champions. Pagelle Udinese Juve: Boga supera se stesso, Yildiz forza della natura. Spalletti la vince su due aspetti VOTIdi Marco BaridonPagelle Udinese Juve: i voti e i giudizi ai protagonisti del match, valido per la 29ª giornata di Serie A 2025/26 Pagelle Udinese... Contenuti utili per approfondire Boga fa felice la Juve Udinese k o... Discussioni sull' argomento Il Real fa felice l'infortunato Rodrygo: festeggia il 3-0 sul City; Juventus-Pisa, Boga: Questa maglia è un orgoglio, sono felice di avere una possibilità in campo; Boga a Sky: Sono felice di avere fiducia dal mister. Ogni minuto con la maglia della Juve è un...; Boga: Al Nizza periodo difficile con due mesi senza giocare, la Juve mi ha dato fiducia. #Boga nel post #UdineseJuve - facebook.com facebook La #Juventus esce dallo stadio di #Udine con 3 punti che la proiettano momentaneamente al 4° posto. Terzo gol di fila per #Boga, prestazione top di #Yildiz, seppur non al meglio fisicamente. Annullato un gol a #Conceicao in maniera "discutibile" #UdineseJu x.com