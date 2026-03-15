Blocco protesta | famiglie vs Comune sul trasloco disabili

Un gruppo di famiglie ha organizzato un presidio spontaneo per opporsi al trasferimento del centro diurno Un mondo a colori, che ospita persone con disabilità gravi. Il blocco ha impedito simbolicamente il proseguimento delle operazioni di trasloco. La protesta si è verificata davanti alla sede del Comune, coinvolgendo coloro che si oppongono al trasferimento dei residenti.

Un presidio spontaneo ha bloccato simbolicamente il trasferimento del centro diurno Un mondo a colori, dove risiedono ospiti con disabilità gravi. Le famiglie contestano l’iter decisionale, definito un atto d’imperio che ignora i pareri del Garante e minaccia la stabilità psicofisica degli utenti. L’amministrazione comunale mantiene ferma la data del trasloco fissata per domani, sostenendo che la decisione è dettata da motivi di sicurezza sismica dell’edificio attuale. Il conflitto oppone la necessità tecnica di garantire un ambiente sicuro alla richiesta delle famiglie di sospendere le operazioni in attesa di un confronto reale. Il fronte delle famiglie: routine come diritto fondamentale. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Blocco protesta: famiglie vs Comune sul trasloco disabili Articoli correlati Milano, il caso del Centro diurno per disabili trasferito: scontro tra famiglie e ComuneIl Comune di Milano dopo l’estate chiuderà il Centro diurno disabili (Cdd) di via Anfossi, struttura d’eccellenza per persone con gravi disabilità,... Leggi anche: Il Centro Anfossi per disabili trasloca, è scontro tra famiglie e Comune: “Stanno sfrattando i nostri figli”