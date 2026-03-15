Blitz dei Nas in un ristorante | mega-multa

I Nas hanno effettuato un blitz in un ristorante di Acqualagna, riscontrando carne priva di etichette nei congelatori, un magazzino irregolare e un lavoratore in nero. Durante il controllo sono stati sequestrati diversi alimenti, l’attività è stata sospesa e sono state comminate sanzioni per oltre diecimila euro. La verifica ha portato anche alla scoperta di irregolarità nelle condizioni di conservazione e gestione del locale.

Carne senza etichette nei congelatori, un magazzino abusivo e perfino un lavoratore in nero. Blitz dei Nas in un ristorante di Acqualagna: scattano sequestro degli alimenti, sospensione dell’attività e oltre diecimila euro di sanzioni. È un controllo che si è trasformato in una vera raffica di irregolarità quello eseguito nei giorni scorsi dai carabinieri del Nucleo antisofisticazioni e sanità di Ancona insieme ai militari del Nucleo ispettorato del lavoro di Pesaro. Durante il controllo i militari hanno sequestrato circa 40 chili di carne tra cinghiale, agnello e coniglio, oltre a 20 chili di preparazioni a base di carne conservate nei congelatori ma prive di qualsiasi etichetta o indicazione utile alla tracciabilità. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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