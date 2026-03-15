Bimba di 4 anni in ospedale con febbre alta | le danno paracetamolo muore il giorno dopo

Una bambina ucraina di 4 anni è stata ricoverata a Rimini a causa di una febbre alta e, dopo le prime cure con paracetamolo, è stata dimessa dall’ospedale. Poche ore dopo aver lasciato la struttura, la bambina è deceduta. I genitori avevano portato la figlia in ospedale per un improvviso stato febbrile, ma il suo decesso è avvenuto poco dopo.

Tragedia a Rimini, dove una bimba ucraina di 4 anni è deceduta poche ore dopo le dimissioni dall'ospedale nel quale era stata accompagnata una prima volta dai genitori per via di una febbre improvvisa. Stando a quanto riferito dal Corriere di Romagna, i fatti si sono verificati lo scorso venerdì 13 marzo, quando, intorno alle ore 18.00, la piccola aveva iniziato a manifestare i primi segnali di un chiaro malessere. L'impennata repentina e incontrollata della temperatura corporea della figlia aveva spinto i genitori ad accompagnarla all'ambulatorio urgenze pediatriche: sono all'incirca le ore 21.30, quando il personale medico dell'ospedale prende in carico la bimba. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Bimba di 4 anni in ospedale con febbre alta: le danno paracetamolo, muore il giorno dopo Articoli correlati Febbre alta e poi il decesso improvviso, bimba di 5 anni muore in ospedale: scatta la profilassiUna corsa contro il tempo, iniziata nelle prime ore del mattino e conclusa nel modo più drammatico. Leggi anche: Muore a 33 anni a causa della febbre alta dopo il ricovero in ospedale: Salento sotto choc Tutti gli aggiornamenti su Bimba di 4 anni in ospedale con febbre... Temi più discussi: Bimba di 4 anni muore in ospedale: visitata nella notte per febbre e poi dimessa, all’alba la tragedia; Dimessa dopo 4 mesi la bimba nata dopo sole 23 settimane; Rimini, bimba di 4 anni dimessa dall’ospedale muore poche ore dopo; Bimbo di 3 anni perde conoscenza all’asilo, il grande spavento e il trasporto in ospedale con l’elisoccorso. A Rimini bimba di 4 anni dimessa dall'ospedale muore poche ore dopo, la febbre e il peggioramento improvvisoTragedia all’ospedale Infermi di Rimini, dove una bimba ucraina di 4 anni è morta poche ore dopo essere stata dimessa dal pronto soccorso. La piccola era stata visitata per una febbre improvvisa, ma ... virgilio.it Bimba di 4 anni muore a Rimini, era stata dimessa dal Pronto soccorsoUna bambina ucraina di quattro anni residente in provincia di Rimini è morta ieri mattina all'ospedale Infermi dopo un improvviso peggioramento delle condizioni di salute. (ANSA) ... ansa.it Era stata dimessa dall’ospedale dopo una febbre, ma muore poche ore dopo: la vittima una bimba di soli 4 anni https://qds.it/rimini-morta-bimba-4-anni-ospedale-dimessa-febbre-indagini-ambulanza-cronaca/ facebook Rimini, bimba di 4 anni muore dopo essere stata dimessa dall’ambulatorio pediatrico x.com