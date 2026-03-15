La Biennale ha attirato l’attenzione con le critiche rivolte alla gestione istituzionale, evidenziando come la destra abbia adottato un approccio considerato errato sul fronte culturale. La discussione riguarda la percezione di un’assenza di dialogo e di una strategia che rischia di trasformare il dibattito culturale in uno scontro frontale. La questione riguarda principalmente le modalità di gestione e le opinioni sulla direzione presa dall’evento.

La battaglia per l’egemonia culturale non si vince trasformando la cultura in un campo di scontro, come dimostra il caso della Biennale e le critiche mosse alla gestione istituzionale. La destra rischia di apparire come chi impone linee dall’alto invece di costruire consenso dal basso, indebolendo le istituzioni e incrinando i rapporti sociali. Per ottenere una presenza duratura, è necessario fare squadra superando la frammentazione interna e allargare la cerchia includendo persone competenti non affiliate, accettando risultati non sempre allineati. Il riferimento a Gramsci è inevitabile ma richiede una lettura precisa: la sua teoria indicava una trasformazione della coscienza collettiva su lungo respiro, non l’occupazione di poltrone o la mera permanenza nei posti di potere. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Biennale: la destra sbagliata sul fronte culturale

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