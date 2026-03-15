Biella | dal 93% di umidità al sole 15 gradi e cielo sereno

A Biella, questa mattina, il cielo si presenta sereno con temperature di circa 15 gradi. Dopo una notte caratterizzata da pioggia e un’umidità superiore al 90%, le nuvole si sono diradate progressivamente, lasciando spazio al sole che sta riscaldando la provincia. La giornata si preannuncia soleggiata e priva di precipitazioni.

Biella si sveglia da una notte di pioggia e umidità per accogliere una giornata luminosa. Le nuvole si ritirano progressivamente, lasciando spazio al sole che riscalda la provincia fino a 15 gradi nel pomeriggio. I dati meteo confermano un netto miglioramento delle condizioni atmosferiche su tutto il territorio biellese. La copertura nuvolosa scende drasticamente dal 98% notturno al 55% del pomeriggio sereno. Dalla nebbia mattutina alla luce pomeridiana. La notte ha lasciato in eredità un cielo quasi completamente coperto, con l’umidità alle stelle del 93%. Le temperature sono rimaste basse, aggirandosi intorno ai 7 gradi centigradi. L’alba segna l’inizio del cambiamento climatico nella regione. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Biella: dal 93% di umidità al sole, 15 gradi e cielo sereno Articoli correlati Biella 7 marzo: sole, 15 gradi e stabilità totaleIl calendario segna il 7 marzo 2026 e Biella si prepara a un sabato di stabilità atmosferica. Avellino: 16 gradi e cielo sereno per l’agricolturaLa giornata di domani, giovedì 12 marzo 2026, si preannuncia come un momento di stabilità atmosferica per la provincia di Avellino.