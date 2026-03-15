Biathlon oggi in tv Staffette Otepää 2026 | orario startlist streaming

Oggi, domenica 15 marzo, termina l’evento di Otepää, in Estonia, dove si svolge l’ultima prova della Coppa del Mondo di biathlon. La giornata prevede le staffette, con le squadre che si sfidano sulla pista. Sono disponibili orario, startlist e streaming per seguire la competizione in diretta. La sessione si svolge nel pomeriggio, con le staffette che chiudono il programma di questa tappa.

Oggi, domenica 15 marzo, si conclude l’appuntamento della Coppa del Mondo di biathlon a Otepää (Estonia). Sulle nevi estoni, programma intenso di gare. Ad aprire i giochi sarà la single mixed e a seguire andrà in scena la staffetta mista. Gli appassionati non si annoieranno di certo a godere dello spettacolo. La prova a coppia uomo-donna vedrà l’Italia come una delle squadre di riferimento, visto il duo formato da Lisa Vittozzi e Lukas Hofer. La sappadina e l’altoatesino sono in forma e in particolare Vittozzi viene da due eccellenti risultati a livello individuale: il secondo posto nella Sprint e il successo nell’inseguimento, nel format di gara in cui ha conquistato l’oro olimpico. 🔗 Leggi su Oasport.it

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