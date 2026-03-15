Biathlon la Svezia vince la staffetta mista di Otepää Azzurri lontani dalla top ten

In Estonia, sulla pista di Otepää, si è disputata la staffetta mista di biathlon, con la Svezia che si è aggiudicata la vittoria. Gli atleti italiani hanno concluso la gara fuori dalla top ten, mentre la competizione ha visto partecipanti provenienti da diverse nazioni. La tappa rappresenta l’ottava e penultima fase della Coppa del Mondo di biathlon.

Si chiude il programma di Otepää, in Estonia, sede dell’ottava e penultima tappa della Coppa del Mondo 2025-2026 di biathlon: nella staffetta 4×6 km mista si impone la Svezia, che vince davanti alla Svizzera ed agli Stati Uniti, mentre l’ Italia di Patrick Braunhofer, Christoph Pircher, Michela Carrara ed Hannah Auchentaller si classifica 17ma. Successo della Svezia di Viktor Brandt, Martin Ponsiluoma, Anna-Karin Heijdenberg ed Elvira Oeberg, che la spunta nonostante un giro di penalità e 14 ricariche, imponendosi con il crono di 1:16’32?0, andando a precedere la Svizzera di Sebastian Stalder, Joscha Burkhalter, Aita Gasparin e Lena Haecki-Gross, premiata con la piazza d’onore per l’estrema precisione al tiro, con soli 6 colpi ricaricati. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Biathlon, la Svezia vince la staffetta mista di Otepää. Azzurri lontani dalla top ten Articoli correlati Biathlon, Italia in top ten nella staffetta femminile di Kontiolahti vinta dalla SveziaL’Italia di Hannah Auchentaller, Michela Carrara, Martina Trabucchi e Lisa Vittozzi si classifica decima nella staffetta 4×6 km che ha chiuso per il... LIVE Biathlon, Staffetta femminile Kontiolahti 2026 in DIRETTA: Italia fuori dalla top ten dopo 3 frazioni, Svezia in fugaCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA MASS START MASCHILE DI BIATHLON DALLE 16. Contenuti e approfondimenti su Biathlon la Svezia vince la staffetta... Temi più discussi: Biathlon: A Kontiolahti la Svezia vince la Staffetta Femminile e la Francia la Coppa di specialità. Italia decima; La Svezia vince la staffetta donne, alla Francia la Coppa di specialità. Italia 10ª; La Svezia conquista la vittoria nella staffetta femminile a Kontiolahti; LIVE Biathlon, Staffetta femminile Kontiolahti 2026 in DIRETTA: vittoria alla Svezia, coppa alla Francia, azzurre decime. LIVE Biathlon, Staffette miste Otepää 2026 in DIRETTA: iniziata la gara!CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14:59 Fa il suo alla grandissima Patrick Braunhofer e cambia nelle prime posizioni: ora Pircher. Nel finale ... oasport.it Biathlon: A Kontiolahti la Svezia vince la Staffetta Femminile e la Francia la Coppa di specialità. Italia decimaLa Svezia vince la Staffetta con una ottima prova di tutte le frazioniste e Hanna Oeberg migliore di giornata ma alla Francia, per mettere le mani sulla sfera di ... neveitalia.it Il bresciano è salito sul podio della 20 chilometri Interval Start Sitting: a Pechino 2022 aveva conquistato il terzo posto nella middle distance di biathlon facebook CHE ORGOGLIO! Quattro vittorie di Giacomel, tre di Vittozzi, una di Wierer e un successo nella staffetta mista: stagione da ricordare #Biathlon #WinterSport #Italia x.com