Berti sfortunato due pali Cerri si fa sentire

Durante la partita, Berti ha colpito due pali, sfiorando il gol in diverse occasioni. Nel frattempo, Cerri ha dimostrato presenza in attacco, contribuendo alla fase offensiva della squadra. Klinsmann ha ricevuto un punteggio di 6, mentre Corrado ha iniziato a scaldare i guanti all'inizio del match. Un intervento di Cerri ha deviato il tiro, impedendo al portiere di intervenire sul vantaggio del Frusinate.

Klinsmann 6. Corrado gli scalda i guanti in avvio, la deviazione di Cerri lo mette invece fuori causa nel vantaggio frusinate. Aggiunge alla sua gara una serie di interventi sicuri che sbrogliano situazioni pericolose. Ciofi 6. Gli avversari vanno ai mille all’ora, si rimbocca le maniche e ci mette sempre una pezza. Esce malconcio (dal 28’ st Amoran 6. Inizia cincischiando una palla da ultimo uomo che fa venire i brividi al Manuzzi. La cosa migliore il giallo speso per fermare una ripartenza pericolosa in pieno recupero). Zaro 6,5. A inizio ripresa si oppone a Raimondo e manda in fumo un contropiede velenoso. Primo intervento di una serie ugualmente efficaci. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Berti sfortunato, due pali. Cerri si fa sentire Articoli correlati Leggi anche: Cerri Juventus: l’attaccante lascia il Bari e fa ritorno a Torino. Due le strade possibili da qui a fine mercato: le ultimissime Pronostico Al Okhdood-Neom: la differenza si fa sentireAl Okhdood-Neom è una partita valida per la diciannovesima giornata della Saudi Pro League: probabili formazioni, pronostico e dove vederla Sono... Tutti gli aggiornamenti su Berti sfortunato Argomenti discussi: Cesena-Frosinone 2-2, le pagelle: Corazza-show, bene Calò. Shpendi flop; Cesena-Frosinone 2-2, le pagelle TMW sui romagnoli: Corazza show, Shpendi flop. Berti sfortunato, due pali. Cerri si fa sentireKlinsmann 6. Corrado gli scalda i guanti in avvio, la deviazione di Cerri lo mette invece fuori causa nel ... msn.com