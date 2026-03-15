A Milano Cortina 2026, le Paralimpiadi vedono protagonisti Giacomo Bertagnolli e Andrea Ravelli, che conquistano la medaglia d'oro nello slalom vision impaired. Nella stessa giornata, Romele ottiene il bronzo nella gara di 20 km. La competizione si svolge a Tesero, attirando l’attenzione sul successo degli atleti italiani. I risultati ufficiali sono stati comunicati dagli organizzatori della manifestazione.

TESERO - Giacomo Bertagnolli e Andrea Ravelli sono medaglia d'oro alle Paralimpiadi di Milano Cortina 2026 nello slalom vision impaired. L'azzurro, nonostante la fitta nebbia, ha anticipato il polacco Golas (+0.27) e il canadese Ericsson (+1.97). Cinque medaglie su cinque per l'azzurro in questi Giochi di casa: 2 ori, 2 argenti e un bronzo. "Cinque su cinque, è incredibile, ci serviva proprio, è stato bellissimo, non c'era niente da perdere, devi andar su sciare e divertiti, era la ciliegina sulla torta. Io mantengo sempre le promesse, non potevo andare per un argento e un bronzo, dovevamo solo vincere. Alla fine è la testa che fa tutto, si può arrivare dove volete", le sue parole. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Bertagnolli oro nello Slalom alle Paralimpiadi, bronzo Romele nella 20km

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