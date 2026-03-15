Bertagnolli chiude l' edizione dei record per l' Italia | bilancio super per le Paralimpiadi

Durante i XIV Giochi Paralimpici, l’atleta italiano ha concluso la sua partecipazione con un quarto posto nel medagliere, superando ogni precedente risultato. Quattro sono state le medaglie vinte, un bilancio che ha superato le performance delle edizioni passate. La sua presenza ha contribuito a un risultato complessivo che ha segnato una nuova pagina per l’Italia in questa manifestazione.

Un’edizione straordinaria, questa di Milano Cortina 2026, per la spedizione italiana ai XIV Giochi Paralimpici invernali. Nella giornata conclusiva si arricchisce ancora il palmares azzurro con due medaglie pesanti: l’oro di Giacomo Bertagnolli nello slalom (visual impaired) e il bronzo nella 20 chilometri di fondo (sitting) per Giuseppe Romele. Quarti nel medagliere, dopo Cina, Stati Uniti e Russia, un risultato mai ottenuto in precedenza, considerando che al massimo ci si era piazzati decimi. Polverizzato qualsiasi record, sia di numero totale di medaglie, 16 (a Lillehammer 1994 furono 13) che di ori, 7 (a Innsbruck ’88, Nagano ’98, Salt Lake 2002 arrivammo a 3), andando a scrivere una nuova bellissima pagina di storia dello sport. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Bertagnolli chiude l'edizione dei record per l'Italia: bilancio super per le Paralimpiadi Articoli correlati Paralimpiadi Invernali 2026, Bertagnolli-Ravelli fanno argento in superG: è super Italia a CortinaCortina, 9 marzo 2026 – Giacomo Bertagnolli aggiunge una medaglia in bacheca, nelle sue sconfinate conquiste paralimpiche (ben 10 medaglie in totale). Sci alpino, le speranze di medaglia dell’Italia alle Paralimpiadi 2026: De Silvestro, Mazzel e Bertagnolli puntano in altoL’Italia sarà presente con sette atleti nello sci alpino alle Paralimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026, che inizieranno venerdì 6 marzo con la... Contenuti e approfondimenti su Bertagnolli chiude Temi più discussi: Paralimpiadi, la discesa di Bertagnolli che vale l'argento e il dodicesimo podio paralimpico; Paralimpiadi, arriva la quarta medaglia per Giacomo Bertagnolli: argento nello slalom gigante, l’Italia eguaglia il suo record assoluto; Milano Cortina 2026: bronzo per Bertagnolli e Ravelli nella discesa libera Paralimpica; Giacomo Bertagnolli conquista l'argento nello slalom gigante alle Paralimpiadi di Milano Cortina. l'edizione dei recordQuarto posto nel medagliere, polverizzato ogni record di medaglie. Quella dei XIV Giochi Paralimpici invernali è stata una spedizione trionfale per gli azzurri ... gazzetta.it Giacomo Bertagnolli è d'oro nello slalom: quinta medaglia per lui alle ParalimpiadiSi chiude per l'atleta Azzurro un'edizione dei Giochi da ricordare ... msn.com Milano Cortina, l'Italia chiude le Paralimpiadi con 16 medaglie. Bertagnolli: "Abbiamo battuto tutti i record". Romele: "Un bronzo che vale oro". #ANSA facebook #MilanoCortina2026, l'Italia chiude la sua migliore Paralimpiade invernale di sempre con 7 ori, 7 argenti e 2 bronzi, per un totale di 16 medaglie, e il quarto posto finale nel medagliere, mai così in alto. Dodici medaglie sono arrivate dallo sci alpino (nove solo d x.com