Bergamo Film Meeting vince Porte Bagage Al tedesco Stuber la miglior regia

Nella 44ª edizione di Bergamo Film Meeting, il film Porte Bagage di Abdelkarim El-Fassi, prodotto nei Paesi Bassi nel 2025, ha conquistato il premio principale. Inoltre, il regista tedesco Stuber si è aggiudicato il riconoscimento per la miglior regia durante la manifestazione. La premiazione si è svolta durante l'evento dedicato al cinema indipendente e alle nuove produzioni.

È Porte Bagage di Abdelkarim El-Fassi (Paesi Bassi, 2025) il film vincitore della mostra concorso della 44ª edizione di Bergamo Film Meeting. Al film, votato dal pubblico, il premio che vale un assegno da 5 mila euro. La giuria internazionale – composta dalla produttrice Gabriella Manfrè, dal regista Patrice Toye e da Miguel Valverde, direttore del festival internazionale IndieLisboa – ha assegnato il premio per la migliore regia (dal valore di 2 mila euro) a Der Frosch und das Wasser The Frog and the Water di Thomas Stuber (Germania, 2025). “Con uno sguardo poetico, divertente e delicato, questo film ci accompagna in un viaggio in cui possiamo affermare che ‘la solitudine non esiste’ – le motivazioni della giuria -. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

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