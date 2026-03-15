Benassi i miei guanti da lavoro per la città millenaria

Da quasi due anni, piazza Venezia a Roma è un cantiere aperto, in attesa dell’apertura prevista nel 2033 di una nuova fermata della Metro C. La stazione, simile a quella del Colosseo inaugurata di recente, rappresenta uno dei progetti più importanti in corso nel cuore della città. I lavori continuano senza sosta, coinvolgendo diverse aree dell’area e modificando temporaneamente il traffico.

Da quasi due anni ormai piazza Venezia a Roma è un cantiere; nel 2033 aprirà qui una fermata della Metro C, un’altra archeo-stazione come quella bellissima del Colosseo, recentemente inaugurata. La piazza è stata divelta e ha lasciato il posto a una complessa opera di ingegneria e a uno scavo archeologico nel centro rumoroso e brulicante di Roma. Ogni tanto cambiano i sensi di marcia, il nuovo semaforo dura quasi cinque minuti e tutti hanno imparato a convivere con questo rimescolio delle viscere della città storica. Il cantiere ha portato nel centro di Roma volumi e segni urbani del tutto inediti. Tra questi il più monumentale è una teoria di enormi silos cilindrici, alta oltre dieci metri e lunga circa sessanta, che abbraccia l’angolo della piazza verso via Quattro Novembre. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

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