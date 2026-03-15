Nel 2026, in provincia di Belluno, i dati di gennaio mostrano che le fonti di informazione digitale hanno superato quelle cartacee. Questa transizione rappresenta un cambio di passo nel modo in cui viene distribuita e consumata l'informazione locale, segnando un momento di svolta nel panorama comunicativo della zona.

La provincia di Belluno sta vivendo una trasformazione radicale nel dell’informazione locale, dove i dati di gennaio 2026 segnano un punto di non ritorno verso il digitale. Mentre le vendite fisiche scendono sotto la soglia critica delle 1.200 copie per alcune testate, gli abbonamenti digitali stanno già rappresentando la maggioranza della diffusione totale. Questo cambiamento strutturale costringe i quotidiani a ridefinire il proprio ruolo all’interno del territorio montano. Il sorpasso storico registrato nell’inizio del nuovo anno conferma che il supporto cartaceo non è più il motore principale della sopravvivenza editoriale. La crisi delle edicole nelle zone periferiche accelera questo processo, rendendo l’accesso alle notizie locali dipendente dalla connettività e dai dispositivi mobili. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Belluno: il digitale ha superato il cartaceo nel 2026

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