Belinelli | dal cortile alla Casa Bianca il documentario

Un nuovo documentario racconta il percorso di Marco Belinelli, nato a San Giovanni in Persiceto, che ha visto la sua carriera partire dal cortile della sua infanzia fino a raggiungere la Casa Bianca. Recentemente ha concluso la sua carriera sportiva, portando con sé un'esperienza lunga e ricca di tappe significative. La produzione ripercorre i momenti più importanti della sua vita e carriera.

Marco Belinelli, nato a San Giovanni in Persiceto, ha appena celebrato la conclusione di una carriera che lo vede passare da Bologna alla Casa Bianca. Il 16 marzo 2026 si terrà a Roma, al Parco de’ Medici, l’evento di presentazione del documentario dedicato alla sua vita e alle sue imprese. La guardia tiratrice più forte cresciuta tra la Via Emilia e il West si prepara a mostrare come un ragazzo normale abbia realizzato cose eccezionali. Il film intitolato The Basketball Dream racconta i suoi primi quarant’anni vissuti di corsa, con tredici stagioni trascorse nella NBA e dodici anni passati a Bologna, divisi tra Fortitudo e Virtus. Non è solo una cronaca sportiva, ma una riflessione su come l’amore per il gioco possa trasformare un sogno in realtà tangibile. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Belinelli: dal cortile alla Casa Bianca, il documentario Articoli correlati Machado ricevuta dal Papa in Vaticano prima di incontrare Trump alla Casa BiancaSorrisi e una stretta di mano tra Papa Leone XIV e Maria Corina Machado, leader dell’opposizione venezuelana, Premio Nobel per la Pace 2025, ricevuta... Giovane armato entra a Mar-a-Lago: ucciso dal secret service. Trump si trovava alla Casa BiancaHa violato il perimetro di Mar-a-Lago, la residenza di Donald Trump in Florida, intorno alle 1.