Bebe Vio ha annunciato che lascerà lo scherma per dedicarsi all’atletica, dopo aver affrontato diversi problemi fisici negli ultimi tempi. Lo ha dichiarato in un’intervista rilasciata alla stampa, spiegando che ha deciso di cambiare disciplina e concentrarsi su questa nuova sfida. La campionessa olimpica ha spiegato che questa scelta rappresenta un passo importante nel suo percorso sportivo.

Per dedicarsi all'atletica, dopo un periodo di problemi fisici: l'ha detto in un'intervista alla trasmissione Che tempo che fa Ho avuto parecchi problemi fisici ultimamente. Non l’ho mai detto a voce alta: purtroppo è finita con la scherma non ce la faccio più fisicamente ma ho cercato di darmi da fare con altri sport – ha spiegato – E adesso abbiamo, e dico ‘abbiamo’ con la squadra perché posso farlo solo grazie a un gruppo di persone che mi sta dietro in questo momento. Ecco, abbiamo iniziato con l’atletica. Penso di fare i 100. Vio è l’atleta paralimpica più famosa in Italia e una delle più famose al mondo. Le sue vittorie... 🔗 Leggi su Ilpost.it

© Ilpost.it - Bebe Vio ha detto che abbandonerà lo scherma

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