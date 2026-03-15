Bebe Vio ha detto che abbandonerà la scherma

Bebe Vio ha annunciato che smetterà di praticare la scherma per dedicarsi all'atletica. La decisione arriva dopo un periodo di problemi fisici che l'hanno coinvolta negli ultimi mesi. L'atleta ha comunicato questa scelta in un'intervista rilasciata alla stampa, spiegando che ora vuole concentrarsi su questa nuova disciplina. La sua carriera nella scherma si conclude così, in attesa di nuove sfide sportive.

Per dedicarsi all'atletica, dopo un periodo di problemi fisici: l'ha detto in un'intervista alla trasmissione Che tempo che fa Rispondendo a una domanda di Fazio Vio ha detto: «Ho avuto parecchi problemi fisici ultimamente. Non l’ho mai detto a voce alta: purtroppo è finita con la scherma non ce la faccio più fisicamente ma ho cercato di darmi da fare con altri sport». Vio ha poi aggiunto di aver «iniziato con l’atletica», e di volersi dedicare ai 100 metri. Vio è l’atleta paralimpica più famosa in Italia e una delle più famose al mondo. Le sue vittorie sono particolarmente seguite e significative perché è stata la prima schermitrice disabile al mondo ad aver gareggiato con quattro protesi artificiali, a causa di una grave meningite che la colpì nel 2008 e costrinse i medici ad amputarle gambe e braccia per tenerla in vita. 🔗 Leggi su Ilpost.it

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