Beach volley la prima volta di Scampoli Bianchi! Battute le statunitensi è semifinale a Joao Pessoa

Giada Bianchi e Claudia Scampoli hanno raggiunto le semifinali nell’Elite 16 di beach volley a Joao Pessoa, battendo le avversarie statunitensi. È la prima volta che le due giocano insieme in questa fase del torneo. La partita si è conclusa con una vittoria per le italiane, e ora si preparano per la prossima sfida.

La prima volta non si scorda mai. Giada Bianchi e Claudia Scampoli sono in semifinale nell’Elite 16 di Joao Pessoa in Brasile per la prima volta in carriera assieme, ma nessuna delle due azzurre era mai riuscita, anche con le compagne precedenti, a raggiungere questo risultato, che risolleva il morale degli azzurri del beach in questo avvio di stagione. La coppia italiana ha sconfitto 2-0 le statunitensi SavvyNewberry, anche loro a caccia della prima semifinale in un Elite 16. Comunque vada, arriveranno per le azzurre tanti punti da questa trasferta verde-oro, che permetteranno loro di restare nelle prime posizioni del ranking in vista dei prossimi tornei internazionali. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Beach volley, la prima volta di Scampoli/Bianchi! Battute le statunitensi, è semifinale a Joao Pessoa Articoli correlati Che impresa di Scampoli/Bianchi nell’Elite 16 di Joao Pessoa! Battute le olandesi Stam/Schoon: sono ai quarti!Torna il sole sul cielo del beach volley azzurro dopo un avvio di stagione grigio per via dei tanti infortuni che hanno colpito gli specialisti... Beach volley: Scampoli e Bianchi vincono due volte a JoãoLa stagione 2026 del beach volley italiano si apre con due vittorie consecutive per la coppia Claudia Scampoli e Giada Bianchi all’Elite 16 di João... Tutto quello che riguarda Beach volley la prima volta di Scampoli... Temi più discussi: Beach Pro Tour 2026: al via l’Elite16 di Joao Pessoa per Bianchi/Scampoli; Che impresa di Scampoli/Bianchi nell’Elite 16 di Joao Pessoa! Battute le olandesi Stam/Schoon: sono ai quarti!; Beach Volley: partenza perfetta per Bianchi/Scampoli. Due vittorie su due a Joao Pessoa; BeachProTour Elite16 – Joao Pessoa: nuova vittoria per Scampoli-Bianchi, oggi la gara per il primato nella pool. Beach volley: Bianchi e Scampoli in campo nella prima tappa Elite 16 di Joao PessoaÈ tutto pronto per il primo Elite16 stagionale del Beach Pro Tour 2026 e per il conseguente ritorno del grande beach volley internazionale con protagoniste le coppie azzurre. Da oggi, mercoledì 11 mar ... napolimagazine.com Beach volley: Scampoli e Bianchi ai quarti di finale nell'evento Elite 16 a Joao PessoaGiada Bianchi e Claudia Scampoli volano ai quarti di finale nel primo Elite16 stagionale del Beach Pro Tour del 2026, in corso di svolgimento a Joao Pessoa (Brasile). Il duo federale infatti, dopo ave ... napolimagazine.com Le beachers italiane, Giada Bianchi e Claudia Scampoli, nel primo Elite16 stagionale del Beach Pro Tour 2026 in corso di svolgimento a Joao Pessoa, hanno conquistano meritatamente la semifinale, che conferma il loro ottimo stato di forma. Se non ci credet - facebook.com facebook AI QUARTIIIIII Giada Bianchi e Claudia Scampoli giocano da protagoniste l’Elite 16 a Joao Pessoa! Sulla spiaggia brasiliana, battono le olandesi Stam e Schoon e avanzano nel torneo del Beach Pro Tour! Alle 20 italiane affrontano la coppia statunite x.com