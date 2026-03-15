Battistini | Il Cavallino vede il traguardo Fiducia a Pattarello | Può essere decisivo

Da sport.quotidiano.net 15 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un calciatore, con alle spalle un passato di successi in serie D sotto la guida di un presidente e di un allenatore noti, è stato indicato come possibile elemento decisivo per la squadra. Un dirigente ha commentato che il team si avvicina a un importante traguardo, mentre un altro ha espresso fiducia nelle capacità di un giocatore di ruolo. La squadra si prepara a un match cruciale.

di Matteo Marzotti Con la maglia dell’, con Ciccio Graziani presidente e Serse Cosmi allenatore, fu tra i protagonisti della vittoria del campionato di serie D con 16 gol. Sulla panchina del Perugia ha ottenuto la promozione dalla serie D alla Lega Pro vincendo anche la Coppa Italia nella stagione 2010-2011, in quella successiva un’altra promozione dalla Seconda alla Prima Divisione con vittoria anche della Supercoppa. Pierfrancesco Battistini è uno dei tanti doppi ex e Perugia, il solo però ad aver esultato (e fatto esultare) nelle vesti di calciatore e poi di allenatore le rispettive tifoserie. "Inutile nasconderlo – confessa Battistini – fa piacere essere il doppio ex di due squadre così importanti che stanno per affrontarsi in un derby carico di storia. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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