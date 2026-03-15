Battaglia in campo Forlì e Juventus Next Gen si dividono la posta | al Morgagni termina 2 a 2

Al Morgagni, Forlì e Juventus Next Gen hanno concluso con un pareggio 2-2, segnando il secondo risultato utile consecutivo per i biancorossi. Dopo l’1-1 contro il Livorno, questa volta i padroni di casa hanno ottenuto un punto che li porta a 35 punti, agganciando il Guidonia Montecelio e consolidando la loro posizione in classifica. La partita ha visto entrambe le squadre impegnate in un confronto combattuto.

Un punto comunque importante per i biancorossi in ottica salvezza che li vede salire a quota 35 punti agganciando il Guidonia Montecelio Secondo pari casalingo consecutivo per il Forlì che dopo l'1 a 1 col Livorno impatta, questa volta per 2 a 2, con la Juventus Next Gen. Un punto comunque importante per i biancorossi in ottica salvezza che li vede salire a quota 35 punti agganciando il Guidonia Montecelio e mantenendo una distanza di cinque punti dalla zona playout. Miramari, come detto alla vigilia, è costretto a fare la conta degli assenti cambiando poco o nulla nell'undici titolare; Mandrelli è confermato sulla destra, mentre... 🔗 Leggi su Forlitoday.it

Articoli correlati

Sassuolo e Parma si dividono la posta: 1-1 al MapeiReggio Emilia, 3 gennaio 2026 - Sassuolo e Parma inaugurano il 2026 con un pareggio.

Derby ad alta intensità al Palasele: Feldi e Sala Consilina si dividono la postaUn derby resta sempre un derby, ma quello tra Feldi Eboli e Sporting Sala Consilina ha avuto qualcosa in più: ritmo altissimo, grande agonismo e...

Tutti gli aggiornamenti su Juventus Next Gen

Temi più discussi: Le emozioni di Forlì-Juve Next Gen (15-03-2026); Serie C Girone B: il programma del sabato tra sfide interessanti e punti pesanti; Calcio a 5 amatoriale. In vetta Dubai (Uisp) e Club Forza Forlì (Csi). Fra i bomber Tubaku a quota 50, Artoum a 49; Caccia ai punti salvezza contro la Juventus Next Gen, Miramari fa i conti con gli infortuni: Siamo contati.

Battaglia in campo, Forlì e Juventus Next Gen si dividono la posta: al Morgagni termina 2 a 2Un punto comunque importante per i biancorossi in ottica salvezza che li vede salire a quota 35 punti agganciando il Guidonia Montecelio ... forlitoday.it

Juventus Next Gen, Brambilla: Positiva la reazione dei ragazzi. Ora puntiamo ai play-offMassimo Brambilla ha parlato ai canali ufficiali del club al termine del match Juventus Next Gen-Forlì, pareggiato 2 a 2 in rimonta dai bianconeri. Ecco le sue dichiarazioni: ... tuttojuve.com

#JuventusNextGen Le parole di #Brambilla post Forlì x.com

Le pagelle di #Forlì #Juventus #NextGen Spiccano Anghelé e Puczka I GIUDIZI COMPLETI NEL PRIMO COMMENTO facebook