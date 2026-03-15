Bastione di San Giorgio | affidati i lavori di restauro e recupero funzionale

Il Comune di Pisa ha annunciato l’affidamento dei lavori di restauro e recupero funzionale del Bastione di San Giorgio e del tratto delle Mura urbane limitrofo. L’intervento riguarda la riqualificazione di queste strutture storiche, con l’obiettivo di preservarle e renderle nuovamente fruibili al pubblico. I lavori sono stati assegnati a un’impresa specializzata e avranno inizio a breve.

Nei piani del Comune di Pisa sarà una nuova porta al Parco della Cittadella e all'interno avrà una sala polifunzionale. Progetto in totale da 622mila euro Il Comune di Pisa ha affidato i lavori per il restauro e il recupero del Bastione di San Giorgio e del tratto adiacente delle Mura urbane. L'intervento, del valore complessivo di 622mila euro, è finanziato con risorse del bilancio comunale per 322mila euro e per la parte restante dalla Regione Toscana con il bando 'Interventi di sostegno per le città murate e le fortificazioni della Toscana'. I lavori prenderanno il via nelle prossime settimane e si concluderanno entro la fine del 2026. 🔗 Leggi su Pisatoday.it Articoli correlati Bastione di San Giorgio. Affidati i lavori di recuperoSono stati affidati i lavori di restauro e recupero del Bastione di San Giorgio, che diventerà una nuova porta di accesso al futuro Parco della... Cimitero di San Lorenzo in Monte, affidati i lavori di manutenzione: cantieri in primaveraIn questi giorni sono stati definiti gli atti per l'affidamento alla società comunale Anthea, con il ruolo di stazione appaltante, per la... Tutti gli aggiornamenti su Bastione di San Giorgio affidati i... Temi più discussi: Bastione di San Giorgio: affidati i lavori di restauro e recupero; Bastione di San Giorgio. Affidati i lavori di recupero; Pisa trasforma il Bastione San Giorgio in una sala polivalente; Cinque minuti di ordinaria poesia di Barbara Del Piano: presentazione a Brindisi. Bastione di San Giorgio. Affidati i lavori di recuperoIntervento complessivo da oltre 600mila euro con risorse del bilancio comunale. Il sindaco: Consentirà di realizzare uno dei parchi urbani più grandi della città. lanazione.it Bastione di San Giorgio: affidati i lavori di restauro e recuperoIl Comune di Pisa ha affidato i lavori per il restauro e il recupero del Bastione di San Giorgio e del tratto adiacente delle Mura urbane. L’intervento, ... gonews.it Bastione di San Giorgio: affidati i lavori di restauro e recupero Pisanews Comune di Pisa facebook