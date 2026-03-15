Un termine che, secondo me, può rendere in toni moderni l'antica logica del confessionale è «Re-Umanesimo». L'ho trovato in Linked-In, leggendo le interessanti pagine di Marika Lion. Le consiglio. Il concetto di «Re-Umanesimo» ha in sé la possibilità di essere ponte tra le persone e i mondi, voce capace di unire ciò che la società divide. Il punto di partenza è ripensare il rapporto tra cultura, economia e società, recuperando la loro funzione originaria di crescita, di consapevolezza e di condivisione. Significa avere il coraggio di credere che bellezza, etica, responsabilità e speranza possono tornare ad essere le quattro colonne portanti di una rinascita. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Basta con la competitività al limite. È ora di tornare al "Re-Umanesimo"

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