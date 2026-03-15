Bassetti derubato in centro a Milano cosa è successo

L'infettivologo Matteo Bassetti ha denunciato di essere stato vittima di un furto nel cuore di Milano. La notizia è stata condivisa attraverso un video pubblicato sui social media, in cui ha raccontato l'accaduto. L'episodio si è verificato in una zona molto frequentata della città, senza ulteriori dettagli sulle modalità del furto.

L'infettivologo Matteo Bassetti ha denunciato di essere stato derubato in pieno centro a Milano con un video pubblicato sui social. Mentre il virologo si trovava a cena, qualcuno ha scassinato la sua automobile. "Serata a Milano, stiamo rientrando a Genova e abbiamo trovato la macchina scassinata - ha spiegato su Instagram - Siamo andati a cena e ci hanno rubato la roba che avevamo in auto. Questa è Milano nel 2026". Bassetti ha raccontato di aver trascorso la serata a viale Majno, una zona centrale di Milano che "ci ha riservato questa bellissima sorpresa”. Il medico ha scelto l’arma dell’ironia dopo la denuncia social. “Grazie Milano, questa è la sicurezza della città, in pieno centro macchina svaligiata: è bello venire a trovarvi e trovare questa delinquenza”. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

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