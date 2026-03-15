Bassano in Teverina abbraccia Angelo Montalva dopo The voice kids | È il nostro orgoglio

Bassano in Teverina ha celebrato Angelo Montalva dopo la sua partecipazione a The Voice Kids, definendolo il loro orgoglio. Il paese ha espresso il proprio riconoscimento e affetto, dimostrando quanto l’esperienza del giovane cantante abbia coinvolto la comunità locale. La notizia si diffonde tra gli abitanti, che si sono radunati per condividere il successo di Montalva e mostrare il sostegno alla sua crescita artistica.

Dopo la partecipazione a The Voice kids, per Angelo Montalva arriva anche il riconoscimento del paese dove vive. Questa mattina, nella sala del consiglio del comune di Bassano in Teverina, il sindaco Alessandro Romoli ha consegnato una targa al giovane cantante, 13enne che ha portato il nome del paese su uno dei palchi televisivi più importanti d'Italia. Alla cerimonia erano presenti la famiglia del ragazzo, numerosi cittadini, il parroco don Alfredo Di Napoli, l’assessore Samantha Pompili e la sua insegnante di canto Laura Leo, che lo ha accompagnato nel suo percorso musicale. “Come amministrazione comunale abbiamo voluto esprimere, a nome di tutta la comunità, il nostro orgoglio e la nostra ammirazione per il percorso di Angelo – dichiara il sindaco Alessandro Romoli –. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it Articoli correlati Leggi anche: Un "Angelo" a The voice kids, il 13enne di Bassano in Teverina incanta tutti | VIDEO Pozzuoli, orgoglio per Andrea Ronga a The Voice Kids: le parole del sindaco ManzoniTorre Annunziata, Banco alimentare e sostegno alle famiglie con disagio economico.