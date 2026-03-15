Nella ventiduesima giornata di Serie A di basket, la Virtus Bologna ha battuto una Milano visibilmente stanca nel match di chiusura. La partita si è svolta con la squadra di casa che ha dominato il gioco, portando a casa la vittoria finale. Entrambe le squadre sono scese in campo con trame offensive e difensive che hanno caratterizzato l'incontro, conclusosi con il risultato favorevole ai bolognesi.

Vince la Virtus Bologna il big match che chiudeva la ventiduesima giornata del massimo campionato italiano di basket e lo fa battendo una Olimpia Milano obbligata a inseguire per tutto 40 minuti, recupera nel terzo quarto, ma poi paga anche la fatica di Eurolega e nell’ultimo quarto non può richiudere il gap. Una sfida da leggere alla vigilia, con Bologna che doveva fare a meno di Pajola, Hackett e Vildoza, mentre Milano arrivava all’appuntamento a sole 48 ore dalla dura partita di Eurolega contro il Maccabi. E i primi due punti sono di Niang per la Virtus, cui risponde subito Shields. Il primo allungo è dei padroni di casa, anche se i ragazzi di Poeta richiudono subito il gap. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Basket, Serie A: Bologna spegna una Milano stanca nel big match di giornata

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