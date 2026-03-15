Basket la Pielle Livorno vince la Coppa Italia di B contro la Gema Montecatini | emozioni nella finale tutta toscana

La Pielle Livorno ha conquistato la Coppa Italia di Serie B 20252026 battendo 67-66 la Gema Montecatini in una finale tutta toscana. La partita si è conclusa con un punteggio molto stretto, evidenziando l’equilibrio tra le due squadre. La sfida si è svolta a Rimini il 15 marzo 2026, con entrambe le formazioni impegnate in un match molto combattuto.

Rimini, 15 marzo 2026 – La Pielle Livorno vince 67-66 la Coppa Italia di Serie B 2025 2026. In una sfida tutta giocata sull’equilibrio contro la T Tecnica Gema Montecatini alla fine la spuntano i labronici 67-66. Un risultato di prestigio per la squadra del presidente Farneti, che strappa la Coppa dalle mani proprio alla Gema, che aveva alzato il trofeo lo scorso anno. Una sfida molto importante per il basket toscano: un derby in una finale non si vede tutti i giorni. La Pielle e la Gema hanno interpretato al meglio la sfida. Che si è giocata tutta sul filo dell’equilibrio. Da considerare anche le due partite in meno di 24 ore per entrambe. Con la Gema in particolare che aveva acciuffato l’accesso alla finale poco dopo le 22 di sabato per tornare sul campo alle 16. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Basket, la Pielle Livorno vince la Coppa Italia di B contro la Gema Montecatini: emozioni nella finale tutta toscana Articoli correlati Basket, Coppa Italia serie B | Verodol CBD Pielle Livorno-La T Tecnica Gema Montecatini, la diretta della finale. LiveFinalissima per gli uomini di Turchetto che contro i termali cercano la prima storica affermazione in questa competizione. Basket Serie B: la Gema Montecatini in finale di Coppa Italia. Batte Roma e trova LivornoRimini, 14 marzo 2026 – La T Tecnica Gema Montecatini vince a Rimini nelle semifinali di Coppa Italia contro la Virtus Roma e accede alla finale di... Tutti gli aggiornamenti su Pielle Livorno Temi più discussi: Vigevano-Pielle Livorno 53-60: cuore e difesa, i biancoblù sono in finale!; Coppa Italia B Nazionale - Pielle Livorno prima finalista, rimonta vincente su Vigevano; Basket, serie B | Verodol CBD Pielle Livorno-UP Imola 73-67: l'Andrea Costa spaventa la Pielle, ma al PalaMacchia non si passa; Basket, Coppa Italia di serie B: il sogno della Elachem Vigevano si schianta contro la Pielle Livorno (53-60). La Pielle Livorno scrive la storia: battuta Montecatini e Coppa Italia conquistataLa Pielle Livorno conquista la Coppa Italia al termine di una finale combattuta e ricca di cambi di fronte contro la Gema Montecatini, campione in carica. I biancoblù riescono a spuntarla ... pianetabasket.com Coppa Italia, la Pielle supera in volata Vigevano e conquista la finale con la Gema MontecatiniLa sirena finale sancisce il 60-53 per la Pielle Livorno, che può così festeggiare davanti ai propri tifosi una vittoria storica e la conquista della prima finale di Coppa Italia della sua storia che ... livornopress.it La T Tecnica Gema Montecatini e Pielle Livorno pronte per scendere in campo per la finale di Serie B di #CoppaItaliaLNP Foto LNP - @ciamillo_castoria #LaNostraPassione facebook Serie B Nazionale, Pielle Livorno-Virtus Roma in live su Twitch @Sportando x.com