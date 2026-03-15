Basket femminile - Under 14 Del Guerra nella selezione toscana

Una giovane atleta del settore basket femminile under 14 è stata selezionata dalla rappresentativa toscana. La convocazione arriva dopo un percorso di allenamenti e partite che ha portato la squadra a riconoscere il suo talento tra le altre giocatrici. La notizia conferma l’impegno e la crescita del settore giovanile nella regione. La ragazza si prepara ora a partecipare alle prossime tappe del campionato regionale.

Quando una propria atleta va a vestire maglie di rappresentative regionali o nazionali significa che il lavoro è stato ottimo. Come a Porcari. Il Bieffe Porcari torna protagonista sulla scena interregionale con la convocazione di Melissa Del Guerra nella selezione toscana Under 14. L’atleta gialloblu, infatti, farà parte della spedizione che difenderà i colori del Granducato alla "Spring Cup Trentino" 2026, in programma a Rovereto, dal 20 al 22 marzo. Per la Del Guerra si tratta di una prestigiosa conferma, dopo il trionfo d’inizio anno a Gallipoli, dove è stata tra le protagoniste della vittoria toscana. Questa chiamata è il naturale... 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Basket femminile - Under 14. Del Guerra nella selezione toscana Articoli correlati Caaf Cgil Toscana: selezione personale per assistenza fiscale in ToscanaÈ iniziata una nuova fase di rafforzamento strutturale del CAAF – il Centro di Assistenza Alle Fiscali – della Cgil toscana. Toscana, capo del personale della Regione arriva primo alla selezione bandita dal suo ufficioC’è un tema di opportunità riguardo un bando della regione Toscana vinto dal direttore generale dell’organizzazione, personale, gestione e sicurezza... Una selezione di notizie su Del Guerra Discussioni sull' argomento Basket Femminile Porcari, Melissa Del Guerra in Rappresentativa Toscana alla Spring Cup 2026; Basket Femminile Porcari, Melissa Del Guerra in Rappresentativa Toscana alla Spring Cup 2026; Basket Femminile Porcari, Melissa Del Guerra in Rappresentativa Toscana alla Spring Cup 2026; Trump: la guerra in Iran praticamente conclusa, per la leadership applicare la formula Venezuela. Basket Femminile Porcari, Melissa Del Guerra in Rappresentativa Toscana alla Spring Cup 2026Il debutto è fissato per venerdì (20 marzo). Per Melissa si tratta di una prestigiosa conferma dopo il trionfo di inizio anno a Gallipoli ... luccaindiretta.it Successone della guerra, l’ex primo ministro del Qatar HBJ chiede una nato sunnita tra i paesi del Golfo, il Pakistan e la Turchia. Denuncia le responsabilità di Israele e del suo progetto egemonico come causa della guerra x.com Cosa pensano gli americani della guerra all'Iran Un sondaggio mostra un aumento del sostegno per gli attacchi militari: dal 25% al 34%. Ma oltre il 60% considera inaccettabile il numero di vittime facebook