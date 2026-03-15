L’opera L’aquila di Georg Baselitz accoglie oggi i visitatori all’ingresso del MACI a Imperia, un dono dell’artista alla città nel 2022 in vista del centenario. Questa opera, realizzata nel 2021 e donata su richiesta del sindaco Claudio Scajola, rappresenta il punto d’incontro tra la ricerca artistica internazionale e la vita culturale imperiese. Il quadro non è un semplice oggetto decorativo, ma nasce come schizzo preparatorio che richiama uno dei temi ricorrenti della produzione di Baselitz, simbolo di una ricerca profonda su identità e memoria. La presenza dell’opera segna un momento di continuità storica, dato che l’artista vive nella zona da decenni e ha già collaborato con il territorio in passato. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Baselitz regala l’aquila: un simbolo per il MACI

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