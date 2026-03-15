Baseball Italia nella storia | semifinale in World Classic chi affronterà

L'Italia di baseball ha conquistato un risultato storico nel World Baseball Classic, battendo Puerto Rico e qualificandosi direttamente alla semifinale. Gli Azzurri hanno ottenuto una vittoria importante in una serata che resterà impressa nel torneo. Ora si preparano ad affrontare la prossima fase del torneo, con la speranza di continuare il cammino competitivo.

È stata un’altra grande nottata di baseball per l’Italia: gli Azzurri sono riusciti a battere Puerto Rico e accedere direttamente alla semifinale La cenerentola d’America va avanti al World Baseball Classic. A tratti dominanti, a tratti sapendo soffrire, sicuramente con individualità forti e un’anima calda, di quelle che hanno i vincenti. L’Italia ha superato ancora una volta se stessa e ha battuto Puerto Rico con il risultato di 8-6 guadagnandosi la semifinale. World Baseball Classic, l’Italia è in semifinale (IPA Agency) – sportface.it È stata una partita strana, in cui l’Italia spesso ha dovuto attendere e in cui il cinismo degli Azzurri ha avuto il sopravvento. 🔗 Leggi su Sportface.it

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