Baseball | Italia in semifinale battuto il Portorico 8-6

L'Italia del baseball ha ottenuto una vittoria importante al Daikin Park di Houston, battendo il Portorico con il punteggio di 8-6. Questa vittoria ha permesso alla squadra italiana di qualificarsi per la semifinale del World Baseball Classic, segnando un risultato storico nel torneo. La partita si è conclusa con l'Italia che ha superato gli avversari sul campo, portando a casa il risultato decisivo.

L’Italia del baseball ha scritto pagina di storia al Daikin Park di Houston, battendo il Portorico per 8-6 e accedendo alla semifinale del World Baseball Classic. La squadra guidata da Francisco Cervelli si conferma imbattuta dopo aver superato anche Usa e Messico nella fase a gironi. L’impresa è stata siglata nel nono inning grazie all’intervento decisivo di Weissert che ha bloccato la rimonta avversaria. La vittoria contro una selezione caraibica come il Portorico rappresenta un punto di svolta per lo sport nazionale in questo contesto internazionale. Gli azzurri hanno mostrato grande resilienza quando l’avversario ha ridotto il divario da 8-2 a 8-6, ma sono riusciti a chiudere la partita senza subire ulteriori danni. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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