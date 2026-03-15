Baseball Italia batte Porto Rico e per la prima volta vola in semifinale al World Classic

L'Italia di baseball ha sconfitto Porto Rico 8-6 in una partita valida per il World Baseball Classic, garantendosi per la prima volta la qualificazione alle semifinali del torneo. La squadra italiana ha resistito a un tentativo di rimonta degli avversari e ha ottenuto una vittoria storica che segna un nuovo record per il team nazionale. La partita si è svolta sabato e ha visto l’Italia superare un avversario di livello.

(Adnkronos) – L'Italia ha resistito al tentativo di rimonta di Porto Rico, battendolo 8-6 sabato e qualificandosi per le semifinali del World Baseball Classic per la prima volta nella storia del torneo. L'Italia, composta principalmente da giocatori nati negli Stati Uniti ma di origini italiane, ha offerto un'altra prestazione offensiva di alto livello, accedendo così. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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