Baseball | due ex Redipuglia Rangers al torneo mondiale

Due ex giocatori dei Redipuglia Rangers stanno partecipando in questi giorni al World Baseball Classic, il torneo internazionale di baseball riservato alle nazionali. La squadra si è detta soddisfatta di vedere i propri ex tesserati in azione a livello mondiale. La competizione coinvolge diverse nazionali e si svolge con inviti ufficiali. Entrambi i giocatori hanno lasciato il club alcuni anni fa.

Tiago Da Silva ha partecipato a ben 4 delle 5 edizioni, Renzo Martini è invece alla sua prima apparizione nella competizione. Entrambi hanno esordito in Friuli Venezia Giulia Soddisfazione per i Redipuglia Rangers: due ex tesserati stanno giocando in questi giorni al World Baseball Classic, torneo di baseball a inviti riservato alle nazionali. Tiago Da Silva ha partecipato a ben 4 delle 5 edizioni (2009, 2013, 2017, 2026) vestendo la maglia della nazionale italiana eccetto per questa edizione in cui indossa la maglia del Brasile, sua terra di origine. Renzo Martini è invece alla sua prima apparizione nella competizione. “Entrambi questi meravigliosi atleti - dichiara in un post la società sportiva - hanno vestito e onorato la casacca dei Rangers e per entrambi Redipuglia è stato il primo approdo nel baseball italiano”. 🔗 Leggi su Triesteprima.it

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