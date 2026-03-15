Oggi una base aerea in Kuwait, Ali Al Salem, è stata attaccata, coinvolgendo forze italiane e statunitensi. Durante l'evento è stato distrutto un drone Predator italiano, uno dei mezzi impiegati nelle operazioni nella regione. La base si trova in un'area strategica che supporta attività militari in Iraq e in altri Paesi limitrofi. L'attacco ha coinvolto direttamente le installazioni presenti sul sito.

L'attacco è avvenuto oggi presso la base aerea di Ali Al Salem, un'importante struttura in Kuwait che ospita forze italiane e statunitensi e supporta le operazioni aeree in Iraq e in tutto il Medio Oriente. Un drone ha colpito una struttura dove si trovava un velivolo a pilotaggio remoto italiano, noto come "Predator". È stato distrutto nell'impatto, mentre nessuno del personale è rimasto ferito perché tutti si trovavano già in aree protette al momento dell'attacco, evitando così vittime. L’attacco alla base di Ali Al Salem ha colpito uno degli assetti più importanti impiegati dal contingente italiano nelle operazioni internazionali. 🔗 Leggi su Ilmattino.it

© Ilmattino.it - Base italiana attaccata in Kuwait, distrutto il nostro drone Predator: ecco quanto vale

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