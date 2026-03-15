La riscoperta degli scritti di Sigfrido Bartolini mette in luce le critiche rivolte al marketing dell’arte e al modo in cui questa viene promossa oggi. Le sue osservazioni analizzano il rapporto tra artisti, mercato e pubblico, offrendo spunti per comprendere meglio le dinamiche che influenzano la produzione artistica contemporanea. Questa rinnovata attenzione si concentra sui temi sollevati dal critico in passato.

La riscoperta degli scritti di Sigfrido Bartolini offre una lente critica preziosa per valutare lo stato attuale della produzione artistica e del suo contesto culturale. Le parole dell’autore, raccolte in volumi come La Grande Impostura, mettono in luce un divario profondo tra la profondità del pensiero critico del passato e l’attuale prevalenza del marketing culturale nelle riviste e nei siti web dedicati all’arte. Mentre il sistema espositivo contemporaneo sembra soffocato da eventi effimeri e relazioni di favore, le opere di artisti come Giotto o Filippo De Pisis emergono come punti fermi di riferimento morale ed estetico. L’eredità intellettuale di Bartolini, erede di maestri come Ardengo Soffici e legato a intellettuali vociani e lacerbiani, propone un modello di scrittura che unisce rigore formale e impegno etico. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Bartolini: la critica contro il marketing dell’arte

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