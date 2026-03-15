Bari trionfa | Pink Sport Time regina under 17

La finale regionale under 17 di pallacanestro femminile si è conclusa con la vittoria della squadra di Bari, che si è aggiudicata il titolo di Pink Sport Time regina della categoria. La partita si è svolta oggi, coinvolgendo le migliori atlete della regione e attirando l’attenzione degli appassionati locali. La squadra di casa ha mostrato una performance convincente, portando a termine la competizione con un risultato che ha sorpreso il pubblico presente.

La finale regionale under 17 di pallacanestro femminile si è conclusa con un esito che ha fatto vibrare la città di Bari. Nel palazzetto dello sport del PalaCarrassi, le atlete dell’Asd Pink Sport Time – Angiulli Bari Basket hanno superato la squadra della Gymnasium San Pancrazio per aggiudicarsi il titolo pugliese. Questo risultato non è solo una vittoria sportiva, ma rappresenta un momento di orgoglio concreto per il tessuto sociale barese. L’atmosfera nel PalaCarrassi era densa di emozione e speranza, riflettendo l’impegno costante di chi vive lo sport dal basso. Il successo raggiunto dalle ragazze della Pink Sport Bari conferma come il movimento giovanile locale stia attraversando una fase particolarmente feconda. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Bari trionfa: Pink Sport Time regina under 17 Articoli correlati Successo barese nel basket femminile: le atlete della Pink Sport Time campionesse regionali under 17Il titolo conquistato nella finale al PalaCarrassi contro la Gymnasium San Pancrazio. Oro a Regina Lee: la statunitense trionfa a UdineLa giovane americana conquista la Coppa del Mondo Under 20 di spada femminile al PalaIndoor Ovidio Bernes. Contenuti utili per approfondire Pink Sport Time Argomenti discussi: Successo barese nel basket femminile: le atlete della Pink Sport Time campionesse regionali under 17. Successo barese nel basket femminile: le atlete della Pink Sport Time campionesse regionali under 17Il titolo conquistato nella finale al PalaCarrassi contro la Gymnasium San Pancrazio. Il consigliere delegato allo Sport, Leonetti: Traguardo che racconta di passione, sacrificio e talento ... baritoday.it Statistiche Pink Sport Time Bari FemminileLa Top 5 della classifica marcatori Pink Sport Time Bari Femminile è composta da: I Top 5 Assist della Pink Sport Time Bari Femminile sono: ... corrieredellosport.it